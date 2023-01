Ligue | Ounahi niente Italia | va al Marsiglia

, che era seguito da Leicester, Siviglia e da alcuni club italiani, in particolare dal Napoli, è il secondo colpo di mercato invernale del Marsiglia dopo l'arrivo di Malinovskyi dall'Atalanta. .In stagione,ha raccolto 15 presenze in1, senza mai trovare il gol. Al Mondiale in Qatar, invece, il centrocampista aveva giocato tutte le 7 partite della nazionale marocchina, ...

Ounahi ha raccolto 15 presenze in Ligue 1, senza mai trovare il gol. Al Mondiale in Qatar, invece, il centrocampista aveva giocato tutte le 7 partite della nazionale marocchina, confermandosi come uno ...Principio di accordo per il trasferimento del centrocampista marocchino pronto a cambiare squadra ma restando sempre in Ligue 1 ...