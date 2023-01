Ligue 1 | LIVE alle 17 Lens-Troyes In serata il big match Marsiglia-Monaco

George - Ethiopia Bunna 13:00SRF FRANCIA1 Troyes - Lens 17:00 Marsiglia - Monaco 21:00 FRANCIA2 St. Etienne - Sochaux 15:00 Amiens - Le Havre 19:00 Caen - Laval 19:00 Dijon - Bordeaux ...Il match valido per la ventesima giornata della1 si può vedere in diretta tv in esclusiva ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...

Troyes-Lens Streaming GRATIS: dove vedere la Ligue 1 in Diretta LIVE Footballnews24.it

Marsiglia-Monaco Streaming Gratis: dove seguire la Ligue 1 in Diretta Live Footballnews24.it

Lorient-Rennes: segui la Ligue 1 in Diretta LIVE Footballnews24.it

Bundesliga e Ligue 1, le partite del weekend Sky Sport

Ligue 1, LIVE alle 17 Lens-Troyes. In serata il big match Marsiglia ... Calciomercato.com

A désormais trois petites longueurs du PSG au classement, Lens a l'occasion de mettre la pression sur les Parisiens avec ce déplacement sur la pelouse de Troyes. Coup d'envoi à 17h !L’ASSE reçoit Sochaux ce samedi (15 h) pour le compte de la 20e journée de Ligue 2. Les Verts ont quitté la dernière place du classement en battant Niort il y a deux semaines (0-1). Ils voudront encha ...