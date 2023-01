Liga | il Barcellona vince 1 - 0 a Girona | infortunio per Dembelè

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ildomina in casa delma capitalizza l'unica rete segnata, da Pedri nella ripresa, per garantirsi ancora il primo posto in classifica dopo 19 giornate di campionato, col Real Madrid ...

Il tecnico blaugrana, Xavi, ha espresso qualche preoccupazione per le condizioni di Dembelè, che dopo i tanti problemi fisici che ha dovuto superare dal suo arrivo aha giocato senza ...Prosegue il mese perfetto degli Xavi Boys, vincitori del Clasico valso la Supercoppa e oggi aritmeticamente primi al giro della boa. Dopo un avvio di gara intenso, ma senza particolari conclusioni in ...

