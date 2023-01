Libia | Meloni | priorità | Italia fa sua parte per stabilizzazione

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Laè unaper l', per la stabilità del Mediterraneo, per la sicurezza dell', per alcune delle grandi sfide come la crisi energetica". Lo ha detto la presidente del Consiglio ...

L'accordo è stato firmato alla presenza del presidente del consiglio, Giorgia, e del primo ... situati nell'area contrattuale D, al largo della. La produzione di gas inizierà nel 2026 e ...Migranti ed energia , Giorgiafa il punto sul suo viaggio in, ribadendo che combattere i flussi illegali è tema di tutta la Ue. 'Abbiamo parlato e stiamo discutendo di come potenziare gli strumenti per combattere i ...

