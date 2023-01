Libia | analista | per ruolo primario a Italia serve nuovo approccio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Per tornare a svolgere "undi primo piano" in, l'dovrebbe rivedere la politica adottata negli ultimi anni, incentrata su risultati immediati "in materia di sicurezza energetica e ...

Proprio in tale contesto politico, ha sottolineato l', "l'attuale approccio di Roma allasi sta rivelando controproducente per le relazioni a lungo termine con lanel suo insieme, ...L'approfondimento dell'Aurelio Giansiracusa di Ares - Osservatorio Difesa Dal recente ... via via, si è allargata a macchia d'olio ine Sahel, negli stessi Balcani, in aree di nostro ...

Il dialogo strategico tra Algeria e Italia che prosegue con la visita della presidente Meloni è finalizzato a condividere e cooperare davanti ai cambiamenti che stanno avvenendo nel Mediterraneo. Un p ...