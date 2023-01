Libero Mail e Virgilio Mail dopo una settimana sono tornate operative

(Di sabato 28 gennaio 2023) Domenica scorsa il disastro, giovedì la luce in fondo al tunnel. Oggi la posta die diè tornata a funzionare completamente dall’interfaccia web e da Android. Per iOS ci sarà da attendere ancora un po’. ...

Tutte le caselle di postae Virgilio, ad oggi, sono tornate accessibili via webmail (ovvero sui portali.it e virgilio.it). Lo rende noto in un comunicato della Internet company Italiaonline. 'Stiamo ...'Ad oggi tutte le caselle di postae Virgiliosono accessibili via webmail (ovvero sui portali.it e virgilio.it)'. A comunicarlo è ItaliaOnline , dopo le polemiche e i disservizi durati oltre 5 giorni, infatti, ...

«Ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail (ovvero sui portali libero.it ...Da qualche giorno gli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail stanno affrontando dei disagi non indifferenti dovuti all’impossibilità di inviare e ricevere email. L’azienda ha rilasciato diversi ...