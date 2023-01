Libero e Virgilio | le caselle di posta tornano accessibili

(Di sabato 28 gennaio 2023) Fine dell'incubo per gli utenti delle mail "" e "". Tutte lediMail" e "Mail" sono tornatevia webmail (ovvero sui portali.it e.it). Lo rende noto in un comunicato Italiaonline. «Stiamo gestendo il progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi che saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider diche hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni», sottolinea la società. Per quanto riguarda l'accesso tramiteMail App eMail App, questo, sottolinea, «è adesso pienamente disponibile per gli utenti Android, ...

Articoli più letti Adesso sappiamo cosa è successo alle email didi Diego Barbera Moltissime caselle mail disono ancora irraggiungibili di Diego Barbera Il nucleo ..."Ad oggi tutte le caselle di postaMail eMail sono accessibili via webmail (ovvero sui portali.it e.it)" ha dichiarato la società in una nota, ponendo fine a un guado ...

