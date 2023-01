Lezioni al gelo all’università di Palermo | una studentessa ricoverata in ipotermia | il nuovo caso dopo la bimba di 10 anni

(Di sabato 28 gennaio 2023)ildella piccola alunna della scuola “Emanuela Loi” dipera causa di un guasto al riscaldamento dell’istituto, ora è unauniversitaria ad essersi sentita male per il troppo freddo nell’aula non riscaldata dell’ateneo dove seguiva un corso di formazione. La donna avrebbe avvertito il malore durante lezione ed è stata subito trasportata dai soccorsi del 118 all’ospedale Civico, dove i medici le hanno riconosciuto uno stato dil’intervento dei sanitari i corsisti hanno protestato per le condizioni dell’aula 12 dell’edificio 19 di viale delle Scienze in cui da quindici giorni assistevano alle, per poi essere trasferiti in una stanza riscaldata. «Da due settimane ...

"Da due settimane seguiamo lesenza riscaldamenti in un ambiente gelido ", ha testimoniato un collega universitario della donna ricoverata. Lo scorso 26 gennaio era stata una bambina di 10 ...'Da alcune settimane - scrive una corsista - i riscaldamenti non funzionano e siamo costretti a seguire leal freddo e al, portando stufette e borse calde da casa che non sopperiscono al ...

“Ho una cardiopatia ed è da due settimane che in aula si gela. Dai climatizzatori sembrava uscisse aria ... oggi è stata trasportata in ospedale per ipotermia mentre seguiva le lezioni per il corso ...A Palermo una donna che seguiva un corso di formazione all'università si è sentita male a causa del freddo che c'era nell'aula non riscaldata ed è andata in ipotermia.E' stato necessario l'intervento ...