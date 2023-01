L' ex M5s Giarrusso è entrato nel Pd e sostiene Bonaccini

Leggi su agi

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Di per sé la notizia non è di quelle che si potrebbero annoverare tra gli eventi storici. Eppure l'annuncio a sorpresa fatto dal palco di un'iniziativa a Milano a sostegno della candidatura di Stefanoalla guida del Pd ha l'effetto di un piccolo terremoto. L'ex Iena poi esponente M5s ed europarlamentare Dinoentra nel Pd e si schiera al fianco del governatore dell'Emilia Romagna per la corsa alla segreteria. E subito scoppia il caos sui social, con tantissimi militanti che insorgono. E non sono gli unici. L'annuncio dell'ex grillino lascia interdetti diversi esponenti del Pd, che invitanoalmeno a porgere prima le sue scuse. Sì, perché non sono stati pochi gli attacchi e le critiche che l'ex Iena ha riversato nel tempo sul partito del Nazareno quando militava tra le fila del Movimento 5 stelle. ...