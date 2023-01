L'ex Inter Casadei lascia subito il Chelsea! Tutto fatto per l'addio

... sfonda delle barriere che non avrebbero senso di esistere e offre nuove opportunità, ai giocatori, alla Nazionale, in qualche modo anche ai club italiani che vendono " come l'con. ...Capolavoro Cristian Chivu, l'è campione d'Italia per la decima voltae Iliev rimontano la Roma: a Reggio Emilia è tripudio nerazzurro

Casadei, il Chelsea lo manda in prestito: l’ex Inter scende di categoria! Inter-News.it

Casadei tra le ‘tesi difensive’ degli juventini. Ma una differenza enorme! Inter-News.it

Rossi: “Non avete capito un c***o. Ignoranti, plusvalenze Inter legali ... Il Pallone Gonfiato

Plusvalenze, dal trio per Osimhen allo scambio Pjanic-Arthur fino a Rovella: tutte quelle operazioni che… Il Fatto Quotidiano

Inter, senti Fabbian: «Miglioro giorno dopo giorno. Su Casadei e sul mio futuro...» Inter News 24

Handanovic riflette sul suo futuro all’Inter. Infatti Samir Handanovic, come riporta SportMediaset, starebbe valutando un possibile ritiro a fine… Leggi ...Giornata importante quella di oggi, 25 gennaio, per quanto riguarda le formazioni Primavera del nostro campionato, dato che all’U-Power Stadium di Monza andrà in scena l’assegnazione del primo trofeo ...