L’ex Iena ed eurodeputato del M5s Dino Giarrusso aderisce al Partito democratico prima del congresso

Leggi su open.online

(Di sabato 28 gennaio 2023)ed attuale europarlamentareala quasi un anno dal divorzio con il Movimento 5 stelle che lo aveva portato nel 2019 in Europa dopo averlo candidato senza successo anche alla Camera dei deputati nel 2018. «Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel Pd. Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà – ha spiegato -. Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo. Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente», ha detto dal palco della convention promossa a Milano da Stefano Bonaccini. Dal palcoha poi chiesto al suo exdi non ...