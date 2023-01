L' ex Iena e M5s Giarrusso entra nel Pd a sostegno di Bonaccini | scoppia la polemica

L'exe poidai democratici Freddezza nel comitato Bonaccini su Dino Giarrusso che oggi dal palco della convention a Milano del presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario dem, ha ...Polemiche social 'Exed ex, ma ha anche dei difetti', scrive Ciro. 'Ma 'no grazie' non si poteva dire, vero', aggiunge Marco e Mauro Tomassetti twitta: 'Spero che nessuno lo prenda sul ...

L'ex Iena ed eurodeputato del M5s Dino Giarrusso aderisce al ... Open

Dino Giarrusso, il volto delle Iene ed ex M5s ora si converte al Pd Il Fatto Quotidiano

Dino Giarrusso, l'ex Iena ed ex M5S entra nel Pd e sostiene Bonaccini: l'annuncio e l'appello ai Cinque Stelle Virgilio Notizie

L'ex Iena ed ex 5s Dino Giarrusso annuncia l'ingresso nel Pd la Repubblica

Bonus 5500 euro parlamentari, Conte (M5s) mantiene la promessa: regalati tablet e pc a scuola in difficoltà Tecnica della Scuola

A sorpresa, e nientedimeno “con grande gioia e orgoglio”, l’europarlamentare Dino Giarrusso, ex esponente del Movimento 5 Stelle, entra nel Partito Democratico. Lo ha fatto sapere lui stesso, durante ...L’ex Iena e poi M5s dai democratici Freddezza nel comitato Bonaccini su Dino Giarrusso che oggi dal palco della convention a Milano del presidente dell’Emilia Romagna e candidato segretario dem, ha ...