Leggi razziali | il Duce cominciò dalla scuola La storia dei 58 studenti espulsi dal liceo Visconti di Roma “Quel giorno scoprii di essere ebreo”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Quando il 5 settembre del 1938 viene pubblicato il Regio Decreto Legge n. 1390 dal titolo “Provvedimenti per la difesa della razza nellafascista”, i ragazzi delEnnio Quirinodisono ancora in vacanza. Si tratta dell’istituto più antico della Capitale, fondato dopo l’annessione della città al Regno d’Italia nel 1870. Meno di un mese e mezzo dopo il primo atto delle, centinaia di giovanidagli undici ai diciotto anni varcheranno il portone della sede dell’antico Collegiono, nell’omonima piazza, a pochi passi dall’antico ghetto ebraico. Ma all’appello del 16 settembre delmancheranno 58ebrei, cancellati per legge dai registri scolastici. Le loro ...