Lega Basket A | diciassetesima giorntata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Prosegue laA, massima serie italiana di pallacanestro, con la diciassettesima giornata di campionato pronta a planare all’interno dei nostri confini nazionali. Apre il sipario il match previsto alle ore 19:30: derby caldissimo quello tra Varese-Brescia, con i padroni di casa reduci da un ko esterno a Trento che le ha impedito di mantenere la quarta posizione in classifica in coabitazione con Pesaro, mentre Brescia, dopo aver navigato gli ampi mari europei giocando il suo turno di EuroCup, è scivolata in nona piazza con tre sconfitte consecutive. Invertire il momento negativo sarà prioritario per entrambe.A,giornata: tutto quello che c’è da sapere Grande attenzione anche alla sfida che questa sera opporrà Venezia a Scafati, mentre ...