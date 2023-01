Leeds-McKennie | è fatta | i dettagli della trattativa

(Di sabato 28 gennaio 2023) Westonlascerà la Juventus in questi giorni e andrà a giocare in Premier League con il, le due società avrebbero trovato l’accordo Westonlascerà la Juventus in questi giorni e andrà a giocare in Premier League con il, le due società avrebbero trovato l’accordo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo è di un prestito oneroso a 1.5 milioni con un obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 35 milioni. Operazione aiper il contratto col giocatore e poi si chiuderà tutto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

anche se avranno circa trenta minuti nella gambe'giocherà 'Non ci sarà, è al centro delle voci di mercato. Credo che la società abbia già trovato accordo per la cessione (al, ndr )

Allegri ritrova la Juventus “reale” proprio nel momento in cui la classifica diventa virtuale, con i 15 punti di penalizzazione che potrebbero essere cancellati dal ricorso ...Accordo raggiunto tra Juve e Leeds per il trasferimento di McKennie in Premier League Come preannunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa (leggi QUI le sue parole) la Juventus ha raggiunto ...