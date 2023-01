Lecce | Baroni | 'Troppa leggerezza ma nessun dramma Maleh solo una distorsione'

Dopo sette turni di astinenza la Salernitana torna a vincere battendo a domicilio il. Al Via del Mare finisce 2 - 1 grazie alle reti ospiti di Dia e Vilhena, mentre a nulla serve ...diche ...AGI - Dopo sette turni di astinenza la Salernitana torna a vincere battendo a domicilio il. Al Via del Mare finisce 2 - 1 grazie alle reti ospiti di Dia e Vilhena, mentre a nulla serve ......

Nella seconda frazione gli ospiti riescono a minimizzare i tentativi di rimonta del Lecce e portano a casa tre punti che valgono ... Secondo stop consecutivo invece per gli uomini di Baroni che ora ...Pesante sconfitta casalinga del Lecce nel match-salvezza con la Salernitana. Mister Baroni non fa drammi. "I ragazzi hanno dato, commettendo degli errori che in questo momento ci stanno penalizzando.