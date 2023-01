Le parole di mister Zanetti alla vigilia di Empoli-Torino

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il tecnico azzurro Paoloha parlatodella sfida di domani contro il; ascolta le suesuFootball Channel. “Gli esami non finiscono mai – ha affermato il tecnico azzurro – nel nostro mestiere non c’è tempo per festeggiare: la sera ci siamo goduti la grande impresa con l’Inter e poco dopo ci siamo proiettati verso il futuro, la cosa più importante. Mettiamo da parte quello che è stato, il calcio va veloce, bisogna subito proiettarci su quello che è un altro esame difficilissimo come la partita con il: una squadra che sta molto bene, che ha vinto a Firenze, un avversario in questo momento difficile da affrontare che spero possa avere davanti una squadra altrettanto difficile. Noi siamo in un periodo importante, siamo in ...