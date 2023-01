Le Categorie del Calcio | Dal Giovanile al Professionismo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilè uno sport che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Sono molti i giocatori che sognano di diventare professionisti, ma prima di raggiungere questo traguardo devono passare attraverso diverse. In questo articolo esamineremo le diversedel, dalal, e vedremo come un giocatore può fare progressi nel suo percorso di carriera.Ilè una categoria diin cui i giocatori di età compresa tra i 5 e i 18 anni possono giocare. In questa categoria, i giocatori possono imparare le basi del gioco, sviluppare le loro abilità e imparare come giocare insieme come squadra. Le...