Le ‘carte' di Ciccio Graziani per Napoli-Roma

Leggi su agi

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - "A volte in partite come queste, sono dei match a sè, in cui i valori si possono anche azzerare. Prevedo un 1X":legge così per l'AGI la sfida del Maradona di domenica sera tra. "Da tifosonista sono preoccupato per la, che sfiderà la squadra più forte in questo momento", spiega l'ex attaccante giallorosso, oggi opinionista sportivo. "Il", aggiunge, "dimostrerà la sua identità, avrà anche il fattore campo ed è nettamente la squadra favorita". Il campione del mondo nel 1982 lascia però qualche possibilità alla squadra in cui ha militato per tre stagioni: "Lasta vivendo un periodo molto positivo, con tre vittorie nelle ultime tre giornate, sta bene a livello psicologico, ed è in una buona ...