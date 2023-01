Lazio | Sarri fa chiarezza su Immobile | 'Ecco come sta In campo con la Fiorentina? Per me '

Lo ha detto l'allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. In passato il tecnico parlò di 'cilindrata mentale', ora chiarisce: 'Questa ...Lo ha detto l'allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. In passato il tecnico parlò di "cilindrata mentale", ora chiarisce: "Questa ...

Sarri: "Lazio, fai il salto di qualità". Poi la frase sul mancato scudetto con il Napoli... Corriere dello Sport

Lazio, Hysaj rivalutato nel 2023. Pellegrini in stand-by, Sarri vuole una punta TUTTO mercato WEB

Lazio, Sarri ricorda: "Media punti Qui c'è l'unico che ha perso Scudetto con 91 punti" Tutto Napoli

Lazio: Sarri 'le qualità di Zaccagni io le vedevo da tempo' Agenzia ANSA

A meno di una settimana di distanza dalla vittoria contro il Milan, Maurizio Sarri è chiamato a scegliere la formazione migliore per conquistare il successo anche con la Fiorentina, sempre ...La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Fiorentina, sfida presentata così da Sarri in conferenza stampa: «Loro sono tra le prime cinque in tutte le statistiche ...