Lazio | infortunio alla coscia sinistra per Radu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web, laha annunciato undi Stefan. Questo il testo della nota della società biancoceleste: “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Stefanè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del semimembranoso della. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero”. SportFace.

L’attaccante biancoceleste ha saltato le ultime due sfide per infortunio ed il tecnico toscano ha fatto un annuncio importante che non può non preoccupare i tifosi. Sarri sibillino su Immobile: ...L'allenatore della Lazio Primavera, Sanderra ... sono quelli che portano miglioramento anche nella prestazione. Floriani Ha avuto un infortunio muscolare, ora vediamo”.