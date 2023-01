Lazio | Immobile può farcela | possibile panchina con la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ciropotrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri nella gara di Serie A contro laSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di oggi sarà una giornata decisiva per Ciro. L’attaccante della, fuori per l’infortunio alla coscia, è infatti tornato ad allenarsi con i compagni. Per questo, nel caso in cui arrivassero altre risposte positive dall’allenamento odierno, Maurizio Sarri potrebbe decidere di convocarlo per la gara contro la. Sicura invece la sua presenza in Coppa Italia contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.