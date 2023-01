Lazio-Fiorentina | rivedi la conferenza stampa di Sarri VIDEO

(Di sabato 28 gennaio 2023)ladi Maurizio, tecnico dei biancocelesti, che ha parlato alla vigilia di, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. “I nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, perciò bisogna fare il salto di qualità. Temo che abbiamo speso tante energie mentali e che ci possa essere una sorta di down. Questo è quello che ci ha separato dalla parte altissima della classifica. Il tentativo è quello di risolvere questa problematica, unica cosa che manca alla squadra” ha dichiarato. In alto ildella sua. SportFace.

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la vittoria sul Milan, la soluzione è l’equilibrio, nelle sensazioni e nelle analisi, senza eccedere nel pessimismo o nell’ottimismo. I nostri trascorsi ci dicono che questa è ...Abbiamo speso tante energie mentali con il Milan, temo il down. La continuità è l’unica cosa che manca a questa squadra”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla ...