(Di sabato 28 gennaio 2023) Lalavora per ildi, ala spagnola ex Barcellona, Chelsea e Roma. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, lasarà chiamata nei prossimi mesi a prendere unasuldi contratto di. Lo spagnolo, arrivato due estati fa dalla Roma è infatti in scadenza a fine stagione. Il presidente Claudio Lotito, così come Maurizio Sarri, non vorrebbero lasciarselo scappare. L’intenzione del club biancoceleste sembra quindi essere chiara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopodichégiugno dovrebbe completarsi la fase pilota e con la raccolta di almeno 2,5 milioni ... vedere per credere Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali ine Lombardia: la ...... bisogna compiere ogni sforzo perché ci siano elezioniil 2023 in linea con la mediazione Onu ... Sulle Regionali, Rocca e Fontana in testa nele in Lombardia Gli italiani promuovono i primi ...

Fondo per l'inclusione della Regione Lazio, entro il 30 gennaio le ... OnTuscia.it

Meteo weekend Roma e Lazio: freddo intenso e nevicate a bassa ... Il Quotidiano del Lazio

Lazio, entro marzo la decisione per il rinnovo di Pedro Calcio News 24

Pillola anticoncezionale, il Lazio e le altre regioni in cui è gratuita WIRED Italia

I giorni della Merla rispetteranno la tradizione di essere i più freddi ... Meteoregionelazio.it

In casa Lazio tiene ancora banco il rinnovo di Pedro, in scadenza a fine stagione: la decisione dello spagnolo entro marzo Pedro sta diventando un fattore sempre più determinante per la Lazio di ...San Tommaso d’Aquino nasce verso il 1225 da famiglia nobile di origine longobarda, nei pressi di Frosinone, nel Basso Lazio. Entrato nell’ Ordine Domenicano, è discepolo a Colonia di sant’Alberto Magn ...