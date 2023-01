Lautaro ribalta la Cremonese | ora l' Inter è seconda a +2 sul Milan

(Di sabato 28 gennaio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 28 ...

Al 65' così è ancoraa piazzare la zampata chela sfida: l'argentino riceve in verticale da Dzeko, controlla e calcia in porta trovando anche la deviazione decisiva di Vasquez che ...Non è un caso che, da questa pioggia, cada anche il pareggio nerazzurro: Carnesecchi devia su una girata di Dzeko su angolo giusto sui piedi diche festeggia anche la fascia che indossa. Col ...

Lautaro ribalta la Cremonese, l'Inter vince in rimonta Qui News Pisa

Calcio: una doppietta di Lautaro ribalta la Cremonese, l’Inter sale al 2° posto La Ragione

Lautaro Martinez ribalta la Cremonese: ora l'Inter è al secondi posto. Pari Empoli-Torino Gazzetta del Sud

Inter, Lautaro Martinez con una doppietta ribalta la Cremonese: Inzaghi secondo per una notte ilmessaggero.it

Inter, Lautaro: "Voglio aiutare la squadra, non guardiamo al Napoli" Sportitalia

CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese incassa la dodicesima sconfitta in campionato e insegue ancora la vittoria, l’Inter la ritrova grazie ...Vincono i nerazzurri 2-1, trascinati sul campo da Dzeko e a referto da Lautaro Martinez, perfetto nello sfruttare due spunti del bosniaco. Apre le danze David Okereke, ma la squadra di Inzaghi non si ...