Lautaro Martinez firma la rimonta Inter sulla Cremonese 1 - 2 - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di sabato 28 gennaio 2023) Grigiorossi in vantaggio con euro gol di Okereke, poi l'argentino scaccia la paura e con una doppietta regala tre punti ai ...

L'Inter vince in rimonta in casa di una buona Cremonese e riscatta subito l'amaro ko con l'Empoli. Allo Zini finisce 2 - 1 grazie alla doppietta di, che rende inutile l'iniziale vantaggio di Okereke: la squadra di Inzaghi sale così momentaneamente al secondo posto della classifica a 40 punti, mentre Ballardini rimedia il primo ko ...Gosens);(31' s.t. Correa), Dzeko (31' s.t. Lukaku). All. Inzaghi Arbitro: Mariani di Aprilia Ammoniti: 28' p.t. Acerbi, 38' p.t. Calhanoglu (I) Espulsi: -

(ANSA) - CREMONA, 28 GEN - L'Inter batte la Cremonese 2-1 in un anticipo della 20/a giornata, aperto dalla rete di Okereke all'11 ribaltata da una doppietta di Lautaro Martinez, a segno al 21' e poi a ...Una doppietta di Lautaro Martinez permette all’Inter di ritrovare il successo. Allo ‘Zini’ i nerazzurri partono forte ma alla prima ripartenza i grigiorossi vanno in vantaggio con una magia di Okereke ...