L' Atalanta non si ferma più | Sampdoria battuta per 2-0

(Di sabato 28 gennaio 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – L'non vuolersi più. I nerazzurri vincono 2-0 contro lagrazie alle reti di Maehle e Lookman, una per tempo: tre punti che permettono alla squadra di Gasperini di portarsi momentaneamente al terzo posto in attesa di Milan, Lazio e Roma. Nulla da fare per i blucerchiati, quindicesima sconfitta in campionato e una situazione sempre più complessa. Gasperini lo aveva comunque dichiarato durante la conferenza stampa della vigilia: vietato prendere sotto gamba una partita che rischiava di complicarsi parecchio. Laha reso la vita difficile ai padroni di casa nei primi venti minuti di gioco, gli uomini di Stankovic hanno sfiorato la rete del vantaggio prima col mancino di Gabbiadini, poi con la respinta di Augello neutralizzata da Musso. Ci ha provato anche Leris con una ...

... cross dalla sinistra di Boga per Lookman che di testa colpisce il palo, sulla ribattuta Hateboeur serve il danese chesbaglia per l1 - 0. Nel secondo tempo, l'raddoppia al 57': servito ...L'supera 2 - 0 la Sampdoria al Gewiis Stadum e, in attesa di Milan - Sassuolo, aggancia i ... La Samp resta al penultimo posto con 9 punti, e soprattutto continua asegnare: in 20 partite ha ...

L'Atalanta non smette di correre, Maehle e Lookman mettono al tappeto la Sampdoria: 2-0 al Gewiss TUTTO mercato WEB

In campo Atalanta-Sampdoria, segui la cronaca testuale RaiNews

Atalanta Sampdoria in streaming gratis Guarda la partita in diretta Calcio e Finanza

Lautaro non si ferma più: "Avanti così. Ora battiamo l'Atalanta e poi il Milan..." La Gazzetta dello Sport

Nela sorpreso dell'Atalanta: "Non mi aspettavo fosse ancora qui in alto" Tutto Atalanta

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta non vuole fermarsi più. I nerazzurri vincono 2-0 contro la Sampdoria grazie alle reti di Maehle e Lookman, una per tempo: tre punti che permettono alla squadra di ...sulla ribattuta Hateboeur serve il danese che non sbaglia per l1-0. Nel secondo tempo, l’Atalanta raddoppia al 57': servito da Toloi, Lookman si mette in proprio e batte l’estremo difensore avversario ...