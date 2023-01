L’Arsenal ‘va in guerra’ con i giganti della Liga Barcellona per l’alternativa di Caicedo da 60 milioni di euro

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:, squadraPremier League, è il “favorito” per ingaggiare il centrocampistaReal Sociedad Martin Zubimendi, secondo quanto riferito. I Gunners sono alla ricerca di un nuovo centrocampista in vistafinestra di mercato di gennaio che si chiuderà bruscamente martedì sera con un numero di giocatori legati al club del nord di Londra. Voci diffuse ieri affermavano cheaveva rifiutato un’offerta di 60di sterline dal Brighton per Moisescon i Seagulls lo mettono in congedo fino a dopo la finestra di mercato.ha chiarito che vuole lasciare l’Amex Stadium nella finestra invernale, ma secondo quanto riferito il Brighton ha preso contatto diretto con ...