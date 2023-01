L’Angolo Tattico | idea rivoluzionaria di Michele Criscitiello su Sportitalia

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Luca Diddi e Mirko Cisco insieme per un cocktail esplosivo. E’ nato, un interessante format in onda su, da. Luca Diddi e Mirko Cisco saranno protagonisti di una rubrica tutta da gustare. Ieri sera è andato in onda su, per la prima assoluta,. Un dettagliato mix di tattica e pronostico calciastico, senza precedenti, su una televisione nazionale, con l’utilizzo di un Match Analyst professionista quale Luca Diddi, con trascorsi in Serie A e solo pochi mesi fa all’Hellas Verona con Gabriele Cioffi Allenatore. Nello specifico si andrà ad analizzare, nei minimi dettagli, le partite del campionato di serie A da un punto di vista. Attraverso l’analisi ...