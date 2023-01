Ladri in casa | famiglia picchiata e sequestrata | “Dove sta la cassaforte?”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di terrore quelli vissuti la scorsa notte per unadi Marano, in provincia di Napoli,inda una banda di malviventi messa successivamente in fuga dall’allarme della. L’episodio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Marano, è avvenuto in Via Torre Denticei militari sono stati allertati per una rapina in un’abitazione. Quattro persone travisate e armate si sarebbero introdotte nell’abitazione di un 56enne. Avrebbero radunato in una stanza l’intera(moglie marito e due figli), per poi tentare il furto di una. Tutto sotto minaccia delle armi e con percosse. L’allarme avrebbe però messo in fuga i malviventi. Per le vittime alcune contusioni Indagini ...