La tecnologia e l’informatica a servizio dell’energia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/FRANCESCA-TEUTONICO.mp4 . IBM ha abbracciato questa sfida e, non a caso, ha ospitato nei propri Studios di Milano la Ripartenza 2023 di Nicola Porro dedicata proprio all’argomento. “Pensiamo che la trasformazione digitale abilitata dalle tecnologie, oggi da sola non basti. Serve mirare una sostenibilità a 360 gradi e qui alla Ripartenza se né discusso”, ha affermato ai nostri microfoni Francesca Teutonico, Head of Marketing IBM Italia, impegnata a fare gli onori di casa – anche in qualità di relatrice – assieme a Stefano Rebattoni, Amministratore Delegato di IBM Italia. Guarda le altre interviste esclusive “Bollette in calo? Sì, ma costano il triplo. Qual è la vera tragedia” “La transizione energetica? La faccio da anni: mi lavo poco” “Le rinnovabili? Così il governo Draghi mi ha fregato” “Così l’Italia sarà un hub ...