La storia segreta dei reduci della guerra di Spagna deportati a Mauthausen con gli ebrei

(Di sabato 28 gennaio 2023) Quando, il 5 maggio 1945, due carri armati dell'undicesima divisione corazzata dell'esercito americano entrarono a, scoprirono che tra i prigionieri c'erano i Repubblicani che avevano combattuto nelladi. Fuggiti in Francia quando il dittatore Francisco Franco salì al potere a Madrid, vennero traditi dal governo filonazista di Vichy. E consegnati al Terzo Reich. Finirono così rinchiusi nel campo di concentramento costruito vicino a Linz, in Austria. L'ultimo campo ad essere liberato. Delle 190mila persone che hanno varcato quei cancelli, più di 90mila sono state assassinate o sono morte per fame. Tra loro, zingari, omosessuali, testimoni di Geova, e oppositori politici del nazismo, come in tutti i campi di concentramento. Meno noto è il fatto che quasi cinquemila prigionieri che morirono ...