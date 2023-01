La Spezia | attracca la Geo Barents | lo sbarco di 237 migranti Oltre 70 bimbi

Destinata al porto ligure l'imbarcazione che ha tratto in salvo decine di persone davanti alle coste del nord ...Nave Geo Barents, il search & rescue vessel che sta portando alla237 migranti di cui 73 minori non accompagnati, ha attraccato alla banchina di Calata Artom, nel porto della. La nave, con 73 minori a bordo, è entrata in porto accompagnata dalle pilotine e dai natanti di Capitaneria e Guardia di Finanza. Le manovre d'attracco della Geo Barents sono state seguite in ...

La Spezia, attracca la Geo Barents: lo sbarco di 237 migranti. Oltre ... LA NAZIONE

La Geo Barents attracca nel porto di La Spezia con 237 migranti a bordo RaiNews

La Spezia, la nave umanitaria Geo Barents attracca al porto: in corso operazioni di screening sanitario Telenord.it

Migranti, Geo Barents attracca a La Spezia con 237 persone a bordo TGCOM

La Spezia, l'attracco al molo Artom con 237 migranti a bordo Repubblica TV

Il search & rescue vessel che sta portando alla Spezia 237 migranti di cui 73 minori non accompagnati, ha attraccato alla banchina di Calata Artom In anticipo di qualche ora, la nave Geo Barents, il ...nel porto della Spezia. La nave, con 73 minori a bordo, è entrata in porto accompagnata dalle pilotine e dai natanti di Capitaneria e Guardia di Finanza. Le manovre d'attracco della Geo Barents sono ...