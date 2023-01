... fanalino di coda del torneo mentre il Cagliari di Ranieri aprirà il turno ricevendo la. Sarà ...saranno impegnati in trasferta contro il San Donato tavernella mentre i romagnoli farannoal ......incontri a partire dalle ore 14 con Cadice - Maiorca quindi il Barcellona andrà a farale 16.30 Imolese U19 - Entella U19 14:30 Lazio U19 - Ascoli U19 14:30 Perugia U19 - Pisa U19 14:30...

La SPAL in visita al Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah SPAL

Nainggolan, lunedì le visite mediche con la Spal Calcio Casteddu

Nainggolan va alla Spal dell’amico De Rossi, lunedì le visite mediche e la firma L'Unione Sarda.it

Spal-Nainggolan, è fatta: lunedì arriva in città, contratto di 5 mesi Sky Sport

La Primavera ospita il Pordenone, U16 e U15 sfidano l'Atalanta SPAL

Prosegue la 22ª giornata di Serie B, a Marassi il clou, Gilardino e D'Angelo cercano lo scatto per la A. La Reggina di Inzaghi in casa Sudtirol. Bari, c'è il Perugia. Parma a Cosenza senza Buffon che ...Martedì 31 gennaio, la prima squadra della Spal si recherà in visita al Meis per commemorare le vittime della Shoah ed approfondire la storia e la cultura ebraica grazie ad una visita guidata tenuta ...