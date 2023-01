La siccità ci costringe a cambiare le abitudini alimentari | l’agricoltura deve pensarci subito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) di Michele Versace Lo scorso anno è stato il più siccitoso degli ultimi due secoli. Quello che è appena cominciato potrebbe essere come quello appena trascorso o forse anche peggio. Nella mia città i parchi pubblici hanno perso circa il 10% degli alberi a causa della, quasi tutti erano faggi, oltre a molti arbusti di lauro e forsizia. Forse sarebbe il caso di sostituire nei parchi cittadini quel tipo di piante con altre più resistenti ai periodi di. Forse, allo stesso modo, sarebbe il caso di sostituire alcune coltivazioni con altre, ovvero, per far fronte all’inaridimento del clima. Ci converrebbele nostre, e ridurre il consumo di carne, che ci impone la coltivazione di mais in enormi quantità per farne mangimi. E il mais necessita di grandi quantità di ...