La Romagna si sveglia con il terremoto | nel Cesenate scossa di 4 1

(Di sabato 28 gennaio 2023) BOLOGNA – Dopo i terremoti degli ultimi giorni a Cesenatico (il primo si era verificato domenica 22 gennaio e poi di nuovo la terra ha tremato giovedì 26), oggi nuovamente lasi èta con la paura per una fortedi. Il sisma, fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 6.32 con magnitudo 4.1 e laè stata sentita distintamente dai cittadini della zona e anche a chilometri di distanza. L’epicentro è stato localizzato tra Forlì e Cesena e precisamente in un punto a tre chilometri a sud ovest di Gambettola, con una profondità di circa 18 chilometri. La circolazione dei treni sulla linea Bologna-Rimini e sulla Ravenna-Rimini è stata interrotta ed è poi ripresa a partire dalle 9.40 in maniera graduale dopo i controlli previsti dalle ...

PESARO - Risveglio con la scossa di terremoto per il nord della regione Marche. Alle 6.32 di oggi, infatti, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a ...