La rivelazione di Emre Can | «Ho avuto un tumore | scoperto grazie alla Juve»

(Di sabato 28 gennaio 2023) «Avevo untiroide, ringrazio lantus per averlo». Così il centrocampista del Borussia DortmundCan ed ex bianconero racconta per la prima volta la storia della sua malattia. In un’intervista rilasciata a Dazn, ha parlato dell’operazione avvenuta quattro anni fa: «Avevo urgente bisogno di un intervento. La tiroide doveva essere rimossa. Questo ha cambiato molto nella mia vita, ti rendi conto che puoi avere così tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante». Il calciatore tedesco di origine turca ha spiegato che ilnon haeffetti collaterali, «da dopo l’operazione devo prendere solo pillole ogni mattina per il resto della vita al fine di compensare la mancanza di ormoni tiroidei e fare controlli ...

Can ha scoperto di avere un tumore vicino le corde vocali durante un controllo medico per il suo trasferimento alla Juventus nel 2018. "Uno o due mesi dopo la visita, il mio agente mi comunicò ...Nel frattempo, arriva unadavvero sorprendente, che riguarda indirettamente proprio la Juventus. Il riferimento, entrando più nello specifico, è aCan, ex centrocampista bianconero ...

La rivelazione di Emre Can: «Ho avuto un tumore: scoperto grazie ... Open

Juventus, Emre Can: "Avevo un tumore alla tiroide" JMania

La rivelazione di Emre Can: Alla Juventus scoprii di avere un tumore ... Sportevai.it

Emre Can: «In Germania non sono apprezzato». Sfogo dell'ex Juve Juventus News 24

Intermania: Lautaro come Skriniar, ma il vero 'mercenario' è un altro... Calciomercato.com

L'Inter ha sventato in queste ore un altro baby-scippo. Dopo aver perso Ciardi (Salisburgo) e con Mancuso vicino all'addio in direzione Monaco, questa volta il club… Leggi ...Anche i calciatori e i nostri idoli in generale sono umani e per questo le loro vite non sono sempre rose e fiori. Spesso si trovano in situazioni ...