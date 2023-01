La questione palestinese è ancora aperta Sangue in Israele

Leggi su formiche

(Di sabato 28 gennaio 2023) Questa mattina, tre persone sono state colpite da proiettili nella Città di David, nella zona di Silwan: sono ferite, in ospedale, due in gravi condizioni. È un attentato, il secondo a Gerusalemme in meno di ventiquattro ore. Vicende che fanno piombare il governo di Benjamin Netanyahu in un incubo a poche settimane dall’inizio del mandato, anche perché nell’attacco di venerdì sera sono state uccise sette persone. L’episodio,da delineare sotto alcuni elementi (soprattutto quelli organizzativi), è avvenuto in una fase delicata degli equilibri con i palestinesi. Una sinagoga è stata attaccata a Gerusalemme Est, ossia nei territori cosiddetti “occupati” dagli israeliani, e dopo che due giorni prima a Jenin, in Cisgiordania, c’erano stati pesanti scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane. Stando a quella che pare la ricostruzione più solida per il ...