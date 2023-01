(Di sabato 28 gennaio 2023) Toro scatenato. Unaditrascina l'al successo per 2 - 1 in rimonta sulla. I nerazzurri scavalcano ...

Toro scatenato. Una doppietta di Lautaro trascina l'Inter al successo per 2 - 1 in rimonta sulla Cremonese. I nerazzurri scavalcano ...Toro scatenato. Una doppietta di Lautaro trascina l'Inter al successo per 2 - 1 in rimonta sulla Cremonese. I nerazzurri scavalcano ...

Okereke illude con una prodezza, l’Inter rimonta con una doppietta di Lautaro: Cremonese ko La Stampa

Lautaro Martinez è l'anima dell'Inter, doppietta del Toro e ... Fanpage.it

Cremonese - Inter (1-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

VIDEO / La prodezza di Okereke e la doppietta di Lautaro: il film di Cremonese-Inter fcinter1908

Probabili formazioni Juve Monza: le ULTIME sulle scelte di Allegri Juventus News 24

A Cremona si rialza l'Inter di Inzaghi. Dopo il ko con l'Empoli e la doccia gelata per la prodezza di Okereke in avvio, i nerazzurri reagiscono e ribaltano il risultato. Decide una doppietta di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...