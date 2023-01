La prodezza di Okereke e la doppietta di Lautaro | il film di Cremona - Inter

(Di sabato 28 gennaio 2023) Toro scatenato. Unaditrascina l'al successo per 2 - 1 in rimonta sulla Cremonese. I nerazzurri scavalcano ...

Toro scatenato. Una doppietta di Lautaro trascina l'Inter al successo per 2 - 1 in rimonta sulla Cremonese. I nerazzurri scavalcano ...Alla prima occasione, però, sono i padroni di casa a passare inaspettatamente in vantaggio con una perla di, che appena fuori l'area di rigore lascia partire un destro a giro indirizzato ...

Okereke illude con una prodezza, l’Inter rimonta con una doppietta di Lautaro: Cremonese ko La Stampa

Lautaro Martinez è l'anima dell'Inter, doppietta del Toro e ... Sport Fanpage

Serie A: Cremonese-Inter 1-2, doppietta di Lautaro Agenzia ANSA

Inter, caos totale: “Immediatamente in tribuna” CalcioMercato.it

Probabili formazioni Juve Monza: le ULTIME sulle scelte di Allegri Juventus News 24

Sconfiggere i grigiorossi, però, non è stata una passeggiata per gli uomini di Inzaghi che erano andati sotto dopo 11' complice la prodezza di Okereke. Il risultato così lo ha ribaltato il Toro, ...Difficoltà esemplificate dal gran gol di Okereke dopo 11 minuti, che ha mandato avanti i grigiorossi. Simone Inzaghi – Calciomercato.it Una prodezza che ha costretto i nerazzurri a rincorrere, la ...