La povertà come colpa muove il welfare del dolore | una condotta ipocrita e irragionevole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) di Emiliano Mandrone (fonte: lavoce.info) Ormai si è fatta strada un’idea dellademerito, che non contempla attenuanti. Si spendono così risorse pubbliche per curare e non per prevenire, per reprimere e non per integrare. È undellontano dalla nostra Costituzione. Perché abbiamo sistemi di protezione sociale? Tutti vogliono aiutare le persone in difficoltà, ma le risorse sono scarse e quindi si vuole evitare di darle a chi non ne ha davvero bisogno. È l’atavico problema delle politiche pubbliche e dei servizi sociali: dalla pensione di invalidità al bonus edilizio, dalla indennità di disoccupazione alle borse di studio, dalla casa popolare al reddito di cittadinanza. Contrastare l’azzardo morale che pervade questi dispositivi sociali è“separare il grano dal loglio” ...