La New Gica Monreale torna a vincere | ottimo risultati per le due squadre

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 28 gennaio 2023) SERIE D FEMMINILE Con una brillante prestazione la ASD NEWsi afferma con un netto tre a zero. Un punteggio che non lascia dubbi sulla validità della squadra, dove si è rivisto quello spirito che sembrava essere stato smarrito. Laproveniva da due sconfitte che l’avevano portata ad abbandonare il posto nella fascia alta della classifica, ma questa vittoria colloca laal secondo posto a due punti dalla prima. Ladopo un periodo di appannamento, dovuto forse alla conseguenza di una prolungata sosta natalizia o ad un atteggiamento mentale di presunzione e rilassatezza, ritrova improvvisamente tutta la brillantezza di idee, di gioco, di grinta, di attenzione, di determinazione, che devono essere proprie di una compagine che aspira ad ottenere il massimo in una globale ...