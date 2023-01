La nascita dei Lego | i mattoncini più famosi del mondo

Leggi su metropolitanmagazine

I miticigiocattolo, nella forma a noi più nota, nacquero il 28 gennaio 1958. Ma quale storia si cela dietro aipiccoli cubi di plastica? Nel 1916, il falegname Ole Kirk Christiansen aprì una piccola falegnameria in Danimarca ma solo dopo qualche anno dopo – nel 1924 – l'impresa andò distrutta da un incendio. Christiansen realizzò quindi una falegnameria ancora più grande della precedente e la convertì, in seguito, in un'azienda di giocattoli. Non è quindi un caso che – seguendo la pista della produzione di giochi – di lì a poco – nel 1934 – venne coniato il termine, dall'unione delle parole danesi "leg godt" "gioca bene". Il momento della svolta per igiunse negli anni Cinquanta