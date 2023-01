La locomotiva del Paese Greggio | clamorosa frecciata a Conte

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nel pre puntata di Striscia la Notizia andato in onda questa sera, sabato 28 gennaio, su Canale 5, Ezioha ricordato al pubblico a casa una notizia che ha fatto particolarmente scalpore in questi giorni: quella di presunti biglietti gratuiti ad alcuni parlamentari per i loro viaggi in treno. Poi ha parlato anche della scoperta di una città romana di 1800 anni, della cacciata da Buckingham palace di Andrea d'Inghilterra e del concerto di Lady Gaga. "Secondo una notizia riportata dal Foglio - ha spiegato il conduttore del tg satirico - diversi ex parlamentari avrebbero usufruito dui biglietti gratis per i loro viaggi in treno. Su 38 nomi ben 30 erano del M5s". Qui la stoccata al leader pentastellato: "Ora abbiamo capito la frase diquando diceva: 'vogliamo essere ladel'... Sì, ...

... rimettendo in moto il settore delle costruzioni che ha costituito unadella ripresa post - CovidPaese'. In conclusione, nella lettera indirizzata a Ministro e parlamentari, l'...... l'autonomia è quel che serve e oggi manca a una regione come la nostra che peraltro è già avanti, realizza le migliori performancePaese, è ladell'Italia'. Così, in un'intervista ...

Confesercenti, "Per la locomotiva serve un bando" Qui News Pisa

Marina di Pisa: il comignolo della locomotiva del trammino cede per colpa della ruggine PisaToday

La locomotiva del trammino perde il suo comignolo "Completamente arrugginito. E a seguire le ghiaie" LA NAZIONE

Lavoro e sviluppo. La Lombardia è ancora la locomotiva d'Italia Cremona Sera

Il vino è la locomotiva dell'export alimentare italiano, che brinda al ... WineNews

Il candidato del centrosinistra alla manifestazione di Sara Battisti sul tema della sanità. L’esponente del centrodestra poche ore dopo terrà un incontro in via Kennedy ...RIETI - E’ stato commemorato oggi, in Prefettura, nel Salone di rappresentanza, il “Giorno della Memoria”, in ricordo della Shoah, delle persecuzioni del popolo ebraico, ...