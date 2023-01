La legge di bilancio 2023 e il silenzio sulla ricerca

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ladipubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2022 presenta le spese raggruppate in 34 missioni, 183 programmi e 719 azioni, come spiegato dal Ministero dell'economia : le ...

Ladiper il 2023, approvata il 29 dicembre 2022, non introduce novità sul fronte della ricerca e dell'università. C'è un aumento di spesa, che deriva da decisioni precedenti e dalla ...... sottolineando 'il lavoro proficuo della Commissione, in particolare dei nostri tre ... Sempre nelladi stabilità sono previste importanti misure volute dai deputati di Fratelli d'Italia ...

Le novità fiscali della Legge di bilancio, esperti a confronto a Palermo Tiscali Notizie

Legge di bilancio 15: dimezzato il prelievo sui premi di produttività FiscoOggi

Parte la "tregua fiscale". Ecco le istruzioni per rottamare le cartelle e sanare le irregolarità la Repubblica

Legge di bilancio 2023, le novità del 'pacchetto famiglia' nell'approfondimento First Cisl FIRST CISL

Taglio del cuneo fiscale 2023: le istruzioni INPS per fruire dell’esonero contributivo Informazione Fiscale

Lo straordinario una tantum introdotto dalla Legge di bilancio per il 2023 offre un aumento da 66,8 euro al mese per le cariche più elevate. Mentre i... Per effetto di un emendamento alla legge di Bil ...Cartelle, ecco come controllare se sono state cancellate. L'Agenzia delle entrate precisa che sul suo sito si può verificare le cartelle a partire dall'anno 2000, pagare, ...