Tajani: via alle verifiche e rafforzamento delle sedi In una nota, laha fatto sapere che 'il ministro degli Esteri Antonio Tajani, subito informato, ha personalmente e immediatamente ...Si segue la pista anarchica per i due attacchi che hanno colpito ieri i rappresentantiitaliani a Barcellona e Berlino . Una vetrata del palazzo in cui è ubicato il Consolato ...la

La Farnesina: diplomatici italiani nel mirino, atti vandalici a Berlino e Barcellona | Aperta un'inchiesta TGCOM

Farnesina: atti vandalici contro le sedi diplomatiche di Barcellona e Berlino RaiNews

Farnesina: attacchi a sedi diplomatiche a Barcellona e a Berlino Sky Tg24

Attacchi a diplomatici italiani a Berlino e Barcellona: la solidarietà di Meloni in Libia per energia e mi... Il Riformista

Attaccate le sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino Today.it

La Farnesina ha fatto sapere che i diplomatici italiani sono stati oggetto di atti vandalici a Berlino e a Barcellona venerdì: immediata la solidarietà del premier Giorgia Meloni e del ministro degli ...A Berlino è stata incendiata l'auto di un funzionario in servizio all'ambasciata, mentre a Barcellona è stata rotta una vetrata del palazzo del Consolato ...