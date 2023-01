“La Chiesa non ha più l’audacia di sfidare il relativismo dominante”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Pubblichiamo uno stralcio di “Catechismo della vita spirituale”, il nuovo libro del cardinale Robert Sarah, prefetto emerito del dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti. Il volume, edito da Cantagalli (336 pp., 25 euro) è in libreria dal 27 gennaio Un onesto esame di coscienza dovrebbe portarci a riconoscere che la stessa nostra religione è parzialmente responsabile della sua marginalizzazione. È diventata un po’ dappertutto insipida e tiepida, senza convinzione e priva di chiarezza nel suo linguaggio diventato confuso e ambiguo. Se, oltre a ciò, lainveste tutte le proprie energie in questioni mondane per le quali non possiede particolari competenze; se i cristiani elaborano, ciascuno, la propria dottrina e il proprio piccolo magistero; e se, scontrandosi inevitabilmente gli uni contro gli altri, iniziano a odiarsi e a insultarsi ...