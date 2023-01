Kim Kardashian con la maglia della Roma | tifosi giallorossi in delirio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Unastorica e una celebrità. L’imprenditrice, attrice e mostatunitense Kim, questa mattina è uscita di casa con un abbigliamento che non è passato inosservato: la star indossava ladel 1997-1998. Subito “paparazzata”, la fotoin giallorosso ha fatto il giro del web. Ini fan e idell’As. (Il Faro online)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.