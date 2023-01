Juventus | si attende il rilancio del Leeds per McKennie

(Di sabato 28 gennaio 2023) Launa nuova offerta da parte delper Weston, centrocampista statunitense. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilnon ha ancora trovato l’accordo definitivo con laper Weston. Il club inglese ha offerto infatti un prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Una formula che i bianconeri non gradiscono, visto che preferirebbero cedere il centrocampista a titolo definitivo alzando anche la cifra del cartellino a 35 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domani pomeriggio laandrà in cerca dei tre punti nella sfida di campionato con il Monza, già battuto due settimane fa nell'ottavo di Coppa Italia. Massimiliano Allegri siuna ...Alle 15:00 laaffronta il Monza, un confronto che una settimana fa in Coppa Italia ha visto i bianconeri vincenti per 2 - 1. Nei pronostici della vigilia siil bis visto che la ...

Plusvalenze, durissima sentenza della Corte Figc: 15 punti di penalizzazione alla Juventus, Agnelli-Arrivabene inibiti per 2 anni TorinOggi.it

La Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione Sky Sport

Juventus, Udienza per il caso plusvalenze: si attende la decisione della Corte d’Appello TuttoJuve24.it

Calciomercato Juventus, capitolo Fresneda: il Real Valladolid attende offerte TuttoJuve24.it

TMW - Arsenal o Borussia Fresneda attende la decisione del Valladolid per il suo futuro TUTTO mercato WEB

In attesa di capire come si concluderà quella che è a tutti ... Secondo i media tedeschi, la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Benjamin Henrichs del Lipsia, profilo che piace ma costa parecchio ...L’ Inter, un tempo Brozo-centrica, ha scoperto che c’è vita anche senza Marcelo Brozovic. E ha pure capito che mettere in vetrina il regista croato al momento opportuno potrebbe portare buoni frutti.