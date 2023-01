Juventus-Monza | Palladino | “Dobbiamo giocarcela Galliani numero uno nel mercato”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Abbiamo tirato una bella linea sul girone d’andata. Il girone di ritorno è ancora più complicato. Le squadre si sono rafforzate, ci sono assetti e automatismi diversi”. Così il tecnico del, Raffaele, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della trasferta contro la. “Differenze con la partita di Coppa? Nessuna – ha aggiunto l’allenatore –scendere in campo con la stessa intensità e mentalità: ilnon deve cambiare perché deve giocarsela con tutti”. “Da centrocampo in su ci sono tante soluzioni, è un vantaggio per un allenatore e si mette anche in difficoltà quello avversario – ha detto– Io sono felice di avere tanti giocatori duttili e di aver recuperato Sensi e Rovella. Ho l’imbarazzo della scelta”. Su Allegri: “Ho avuto il ...